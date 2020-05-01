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Поддержка семей с детьми - важный шаг государства, считает викуловский депутат

Общество, 14:47 13 мая 2020

kolosok-detsad.ru

Меры поддержки семей с детьми, озвученные главой государства Владимиром Путиным, показывают, что семья остается приоритетом в любых обстоятельствах.

Такое мнение высказала директор викуловского детского сада "Колосок", председатель думы Викуловского района Любовь Сердюкова.

"Это очень важный шаг. Семьи не разделили по уровню дохода или наличию работы: помощь получат все. Часто бывает так, что ребенок родился за день-два до даты, установленной в условиях для пособия, и семья не попадает под выплату. Также радует, что помощь получат дети разного возраста, начиная с рождения", - отметила Любовь Сердюкова.

Еще один важный пункт - не нужно собирать дополнительных справок, документы можно подать дистанционно.

"Иногда не с кем оставить ребенка, чтобы обратиться за справкой, тем более сейчас, когда многие учреждения не работают. У большинства есть компьютер или телефон с выходом в интернет, поэтому обратиться за пособием или выплатой стало гораздо проще и быстрее", - добавила Любовь Сердюкова.

Напомним, новые меры поддержки затронут каждого ребенка от трех до 15 лет включительно, им выплатят по 10 тыс. рублей. Семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей. Дети от трех до семи лет из малообеспеченных семей - по ½ прожиточного минимума разово за все предыдущие месяцы, то есть в среднем по 33 тыс. рублей на ребенка и по 3 тыс. в месяц на каждого несовершеннолетнего, чьи родители потеряли работу с апреля по июнь 2020 года. Кроме того, в два раза увеличен размер пособия на ребенка.

Указанные меры не отменяют, а дополняют введенные ранее. Всего разные виды пособий и выплат получат около 27 млн российских детей.

Евгения Шевцова

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# выплаты , господдержка , дети , семьи

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