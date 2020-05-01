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Более тридцати лесных пожаров ликвидировали в Викуловском районе

Общество, 13:47 14 мая 2020

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

23 ландшафтных и восемь лесных пожаров зарегистрировано в Викуловском районе с начала пожароопасного сезона. Об этом рассказал начальник сектора ГО и ЧС района Вадим Камерцель.

Общая площадь ландшафтных пожаров превысила 470 га, лесных - 58 га. Всего поступило 136 сообщений о возгораниях, девять из них не подтвердились.

Вадим Камерцель напомнил, что во время действия особого противопожарного режима жителям региона запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую растительность. Нарушителям грозит штраф от 2 до 4 тыс. рублей.

В Викуловском районе с начала пожароопасного сезона сотрудники пожнадзора вынесли 11 штрафов и одно предупреждение. Установлено пять лиц, виновных в возникновении пожаров. Три пожара из пяти произошли из-за детской шалости с огнем. Документы по этим случаям направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Евгения Шевцова

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# Викуловский район , лесные пожары

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