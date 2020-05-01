Более пяти тысяч гектаров засеяли аграрии Аромашевского района
| Фото: администрация Аромашевского района
5 тыс. 25 гектаров, или 26% от ярового сева Аромашевского района, засеяли местные сельхозпредприятия, сообщает администрация муниципалитета.
Ход посевной кампании проинспектировал глава района Игорь Власов. К работе приступили все организации района. Так, СПК "Слободчиковский" ведет посев зерновых культур двумя посевными комплексами, освоено 930 гектаров, или 44% от ярового сева предприятия. 530 гектаров засеяло общество "Русаковское". Это 21% от ярового сева компании.