46 случаев COVID-19 выявлено за сутки в Тюменской области

| Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы | Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

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46 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Москвы.

В Свердловской области прирост составил 138 человек, в Челябинской области - 96, на Ямале - 58, в Югре - 56, в Курганской области - 11.

Лидирует по заболевшим COVID-19 Москва - 3 тыс. 545 человек, в Московской области заболели 898 человек, в Санкт-Петербурге - 453, в Нижегородской области - 260.

Всего в России за сутки зафиксировано 9 тыс. 263 новых случая коронавируса в 83 регионах. 43,1% не имели клинических проявлений болезни. Летальных исходов – 115, полностью выздоровел 5 тыс. 921 человек.

На 19 мая в России зарегистрировано 299 тыс. 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 тыс. 837 летальных исходов, выздоровели 76 тыс. 130 человек.