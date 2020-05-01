Предприниматели Тюменской области получают поддержку в период пандемии

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Областной бюджет несет серьезные затраты на поддержку предпринимателей в период действия ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал на онлайн-брифинге заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, отвечая на вопросы предпринимателей.

"Предпринимательское сообщество постоянно формирует правительству Российской Федерации и региональным органам власти предложения, направленные на поддержку бизнеса в сложной ситуации. Эти предложения принимаются и реализуются. Последняя, очень серьезная мера поддержки - обнуление налогов. Это позволит снизить затраты компаний", - отметил заместитель губернатора.

При этом необходимо четко понимать, что издержки, связанные с пандемией COVID-19, несут все жители страны и региона.

"Бюджет Тюменской области сегодня несет дополнительные затраты на поддержку предпринимателей. Тем не менее, различные формы поддержки будут прорабатываться и далее. Самое главное - находиться в тесном контакте с бизнес-сообществом, чтобы понимать, какие меры сегодня максимально необходимы предприятиям", - сказал Пантелеев.

Со всеми вопросами об условиях возобновлении деятельности и получении государственной поддержки предприниматели могут обращаться на единую горячую линию областного оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции по тел. 8-800-234-35-22.

Евгений Бабенко