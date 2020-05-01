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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области 488 пациентов вылечились от коронавируса

Общество, 13:02 19 мая 2020

www.mos.ru

488 пациентов выздоровели в Тюменской области после прохождения лечения от коронавирусной инфекции с начала пандемии, за сутки выздоровел 61 человек, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

46 новых случаев заболевания выявили за сутки в регионе, всего с начала пандемии - 1 тыс. 227.

732 пациента получают лечение, среди них 1 ребенок.

Семь пациентов с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в реанимации, они подключены к ИВЛ.

177 человек размещены в обсерваторе, из них двое детей. 4 тыс. 23 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 994 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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