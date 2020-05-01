Выпавшие осадки – гарантия хорошего урожая, уверены голышмановские полеводы

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Выпавшие осадки в мае – это гарантия хорошего урожая. Это запас влаги на будущее, на фазу кущения, что непременно скажется на итоге уборочной страды.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы Голышмановского городского округа, начальник управления сельского хозяйства Владимир Попов.

"По многолетним данным, июнь, как правило, засушливый. Поэтому, то, что выпали осадки в эти дни, - это очень хорошо. На проведение полевых работ они не повлияли, техника, семена все в полной готовности", - говорит он.

По данным сельхозуправления, на 20 мая в Голышмановском округе засеяно 50 % посевных площадей. Три мелких предприятия, у которых площади сева от 30 до 400 га, уже закончили яровой сев.

"В первую очереди засеяны однолетние травы на сенаж, горох, ячмень, овес. Сейчас активно сеют пшеницу, - рассказал Владимир Попов. - Вся техника в полях. Инженерная служба предприятий работает слаженно, дилеры по поставке техники своевременно выезжают на ремонт. Простоев нет".

Земледельцы Голышмановского городского округа подготовили документы на получение несвязной поддержки за засеянный гектар. 22 сельхозтоваропроизводителя могут рассчитывать на данный вид господдержки.

Анжела Лебедева