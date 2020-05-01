Волонтеры 55+ запустили проект #OnlineСказка

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Новый проект #OnlineСказка запустили "серебряные" волонтеры Областной штаб-квартиры при Областном геронтологическом центре. Развлекая в сети своих внуков, добровольцы 55+ оказывают помощь семьям, в которых нет бабушек и дедушек, позволяя родителям ненадолго заняться своими делами, сообщает геронтологический центр.

Участники проекта не только знакомят ребят с фольклором, но и разыгрывают мини-спектакли с ручными куклами, показывают упражнения пальчиковой гимнастики, в игровой форме дают советы по профилактике заболеваний, делятся секретами и с легкостью отвечают на вопросы маленьких слушателей.

Бабушки справедливо считают, что малышам нужно обязательно рассказывать сказки перед сном: так ребенок засыпает намного лучше, чем под работающий телевизор. К тому же любой малыш будет гораздо спокойнее, если уснет, послушав волшебную историю в присутствии близкого человека.

Кроме того, находясь на вынужденных выходных, "серебряные" волонтеры продолжают задавать тон старшему поколению региона ― не пренебрегать мерами безопасности, но и дома занимать внуков интересными делами.

Стать волонтером и примкнуть к региональному движению "серебряных" добровольцев может любой житель области в возрасте от 55 лет, желающий помогать людям, стремящийся сделать свою жизнь и жизнь окружающих яркой и полноценной.

Подробная информация о проекте по тел. (3452) 51-50-51 или на официальном сайте Областного геронтологического центра www.togc.ru.