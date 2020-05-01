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Сто сорок мусорных контейнеров установили в Ялуторовском районе

Общество, 14:30 22 мая 2020

"Тюменское экологическое объединение". | Фото: "Тюменское экологическое объединение".

140 контейнеров для сбора коммунальных отходов установили в Ялуторовском районе. До конца 2020 года планируется установить около 500 емкостей, сообщает "Тюменское экологическое объединение".

В муниципалитете продолжается работа по созданию необходимой инфраструктуры. Со временем стандартные металлические емкости, как и в городах, заменят на пластиковые. Однако для этого будет необходимо пересмотреть и автомобильный парк, который обслуживает Ялуторовский район.

С учетом нового способа сбора и вывоза отходов в Ялуторовском районе изменился и график вывоза мусора. Кроме этого обслуживать новые площадки будет сразу несколько видов спецтехники: баки – стандартный мусоровоз, а подбор крупногабаритных отходов осуществляет другой транспорт.

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# контейнеры , ТБО , Ялуторовский район

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