В Тюменской области обустраивают контейнерные площадки для сбора мусора

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1 тыс. 723 контейнеров для мусора установят в Тюменской области. Средства поступят в муниципалитеты из регионального бюджета.

Предполагается, что в Тюмени будут созданы 362 контейнерные площадки, в Тобольске – 58, в Ишиме – 258, в Заводоуковском городском округе – 178, в Ялуторовске - 154. Также специальные места для твердых бытовых отходов оборудуют в Тюменском, Бердюжском, Армизонском, Ишимском, Омутинском Сорокинском, Упоровском районах.

Напомним, что с 1 января 2019 года муниципалитеты получили право организовывать контейнерные площадки около многоквартирных и индивидуальных жилых домов. В соответствии с санитарными нормами между контейнерами должно быть расстояние 100 м. Во дворе многоквартирного дома, где проживает 120-500 человек, обычно обустраивается площадка с 3-5 баками. В сельских населенных пунктах – другая логистика – учитывается число домов на улице и количество жителей.

В настоящее время находится на согласовании проект распоряжения правительства Тюменской области о выделении средств на создание еще 769 контейнерных площадки, в том числе в Абатском, Викуловском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском и Тобольском районах.

Специалисты напоминают, что сообщить о переполненных контейнерных площадках можно ежедневно с 7 до 23 часов по телефону диспетчерской службы регионального оператора: 8-800-250-73-26. Также жалобы принимаются через форму обратной связи на сайте компании.

Все коммунальные отходы поступают на тюменский мусоросортировочный завод, разбираются по фракциям, пригодные направляются на вторичную переработку. Известно, что за 5 месяцев 2019 года на завод поступило 102 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Вторсырье мусоросортировочный завод реализует по итогам торгов – вырученные средства будут направлены на снижения платежей жителей в 2020 году.