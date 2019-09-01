В Аромашевском и Сорокинском районах перешли на контейнерный сбор мусора

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Новую систему сбора отходов организовал региональный оператор в Сорокинском и Аромашевском районах Тюменской области.

В с. Большое Сорокино "Тюменское экологическое объединение" установило 63 контейнера для сбора ТКО. Раньше жители села складировали мусор в мешки около домов до приезда спецтехники. Этот метод сбора отходов пока будет действовать наравне с контейнерным. Полный переход всей территории муниципалитета на новую систему внедрят до конца года.

По словам главы муниципалитета Александра Агеева, качественную услугу по сбору ТКО от регионального оператора получают жители всех населенных пунктов. "Будем дальше совместно совершенствовать инфраструктуру. Сейчас наша первоочередная задача завершить обустройство удобных контейнерных площадок в Большом Сорокино и подготовить переход от мешочного сбора в других поселениях", - рассказал Александр Агеев.

Переход на контейнерный сбор ТКО начался и в Аромашевском районе, до конца 2019 года здесь установят 139 контейнеров. Обслуживать территорию муниципалитета региональный оператор начал в середине августа. Как сообщил первый заместитель генерального директора "ТЭО" Светлана Петренко, первые квитанции жители получат только в октябре за сентябрь.

"Мы приняли решение, что начислений за август месяц жильцам делать не будем. В этом месяце были сформированы и откорректированы графики вывоза отходов и маршруты спецтехники, началось информирование населения. С первого сентября регоператор официально приступил к обслуживанию всех населенных пунктов Аромашевского района", - пояснила она.

Переход на контейнерный сбор мусора проходит в рамках реализации реализации национального проекта "Экология" на территории региона.