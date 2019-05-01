Администрация президента: претензии противников мусорной реформы в Тюменской области не обоснованы

| Фото: teo.ecotko.ru | Фото: teo.ecotko.ru

Администрация президента не выявила нарушений при реализации мусорной реформы в Тюменской области. Об этом говорится в ответе инициативной группе тюменцев, которые направили обращение Владимиру Путину.

Из документа следует, что внедрение новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области прошло в соответствии с действующим законодательством, оснований для переноса сроков перехода к новой системе обращения с ТКО нет.

Заявителям ответили, что региональный оператор "Тюменское экологическое объединение" определен в соответствии с требованиями федерального законодательства, на конкурсной основе. Законных оснований для отмены такого решения также нет.

Администрация президента РФ опровергла претензии по нормативам и тарифам. "Нормативы накопления ТКО в Тюменской области обоснованы. Принятые решения соответствуют действующему законодательству РФ, - отмечается в документе. - Тарифы на обращение с ТКО имеют экономическое обоснование и предусмотрены основами ценообразования".

Напомним, что тариф на мусор для жителей многоквартирных домов составляет 139,06 рублей, для индивидуальных — 119,24 рублей с человека в месяц.

Ни одна из претензий тюменских активистов не была признана обоснованной. Это касается и вывоза крупногабаритных отходов, и раздельного сбора мусора, и сбора опасных отходов.

Администрация президента также указала, что в Тюменской области действуют меры соцподдержки для льготных категорий граждан. Расходы на плату за обращение с твердыми коммунальными отходами возмещают многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам.

Евгений Бабенко