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Тобольский мусоросортировочный завод запустят к июлю 2019 года

Общество, 10:42 12 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мощность тобольского и ишимского мусоросортировочных заводов будет почти в десять раз меньше тюменского. Предприятия начнут работу в 2019 году.

Как сообщили в департаменте недропользования и экологи Тюменской области, отклонений от графиков строительства и запуска мусоросортировочных заводов в Тобольске и Ишиме не предвидится.

"По концессионному соглашению запуск заводов в Тобольске и Ишиме назначен в текущем году. Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы сокращать сроки строительства. Но и большего времени на запуск не потребуется. Мощность этих заводов будет в десять раз меньше тюменского, ведь там и населения, а значит и отходов, значительно меньше, чем в областной столице. Завод Тобольска запустится уже к концу июня – в июле этого года", – поделилась планами Жанна Злобина.

Ирина Ромашкина

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# Жанна Злобина , мусор , мусорная реформа , мусоросортировочный завод , ТКО

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