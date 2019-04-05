Контейнеры или мобильный сбор, решают жители Тюменской области

Контейнерный парк | Фото: ООО "ТЭО" Контейнерный парк | Фото: ООО "ТЭО"

Жители поселков и городов Тюменской области выбирают удобный способ сбора отходов сами. Чтобы выяснить мнение сельчан, специалисты органов муниципальной власти региона и областного департамента недропользования и экологии регулярно выезжают в населенные пункты региона.

Об этом рассказала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Она напомнила, что прежде население частного сектора не было обязано оплачивать вывоз отходов. Многие вывозили мусор сами. Местами складирования мусора были полигоны, свалки, чаще – несанкционированные.

С 1 января 2019 года, как в многоэтажных жилых комплексах, так и в районах индивидуальных жилых домов, все муниципалитеты наделили полномочиями организовать контейнерные площадки. Однако этому есть альтернатива – мобильный сбор. По словам Жанны Злобиной, во многих населенных пунктах региона есть приверженцы мобильного сбора мусора.

"Например, Ялуторовск говорит: "У меня всю жизнь был мобильный сбор в мешках, даже в многоквартирных домах". Люди так привыкли. Им не надо, чтобы во дворах стояли контейнеры. У муниципалитета есть полномочия по обустройству контейнерных площадок. Сейчас задача – обсудить это с населением, зафиксировать на сходах протоколом, поменять в соответствии с пожеланиями населения", – пояснила она.

Мобильный сбор не требует ставить контейнеры у домов. В определенное время у точек сбора останавливается машина, жители сдают пакеты с отходами. Так собирают ТКО чаще всего в частном секторе.

"Есть такие населенные пункты, в которых проживают пенсионеры. По времени им все равно – в восемь утра или в два часа заберут у них мусор. Они не привязаны к рабочему дню. В таких населенных пунктах мобильный сбор более эффективен", – считает Жанна Злобина.

Она напомнила, что санитарные нормы предписывают: между контейнерами должно быть расстояние 100 м. Во дворе многоквартирного дома, где проживает 120-500 человек, обустроена контейнерная площадка с 3-5 баками. Если следовать этой логике, то в деревнях контейнеры будут стоять как грибы, визуализирует Жанна Злобина: "Есть такие поселки, в которых одна улица. Не то, чтобы параллельно, а всего одна улица на семь километров. Представим картину. Фасад каждого дома – 30 метров. На два дома – один контейнер. При этом в каждом из двух домов живет по четыре человека. У нас два дома контейнер не заполнят".

Затраты на инфраструктуру и сбор полупустых контейнеров окажутся неоправданными. Современные санитарно-эпидемиологические требования гласят, что в существующей застройке можно изменять нормы расположения контейнеров. Это позволяет в индивидуальном порядке решать, где и когда собирать ТКО.

"Например, мы не будем ставить контейнеры у каждого дома, а поставим пять штук там, где проживает 500 человек. Есть деревни с тремя выездами на федеральную, региональную дороги. До этих выездов – 500 м. Может быть, эффективнее поставить контейнеры на выездах на дорогу? Если это удобно населению. Машина, которая приезжает в этот населенный пункт забирать мусор, проедет по населенному пункту, опустошив баки и остановится в нескольких местах мобильного сбора. Это логично – к этому люди сами приходят", – заверила Жанна Злобина.

В некоторых деревнях населения так мало, что машину с мусором нужно пускать не в один поселок целенаправленно, а в несколько. Экономичнее сделать так, чтобы спецтехника пошла сразу по нескольким ближайшим населенным пунктам.

Плановое обновление контейнерного парка в Тюменской области продолжается. Как сообщает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами компания "Тюменское экологическое объединение", к марту 2019 года в Заводоуковском, Ярковском, Абатском районах стало больше точек сбора ТКО за счет охвата услугой жителей частного сектора. Для удобства жителей и юридических лиц специалисты скорректировали графики вывоза мусора в Боровском, Винзилинском и Викуловском районах. В Исетском и Богандинском районах ведется мониторинг заполняемости контейнеров мусором для определения оптимальных маршрутов и графиков вывоза ТКО.

Специалисты напоминают, что сообщить о переполненных контейнерных площадках можно ежедневно с 7 до 23 часов по телефону диспетчерской службы регионального оператора: 8-800-250-73-26. Также жалобы принимаются через форму обратной связи на сайте компании.

Ирина Ромашкина