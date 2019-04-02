Евроконтейнеры для сбора мусора установят в Ишиме

| Фото: ООО "ТЭО" | Фото: ООО "ТЭО"

110 евроконтейнеров для мусора установят в Ишиме в апреле. Контейнеры приобретены и уже привезены в город. Большую часть емкостей для сбора твердых коммунальных отходов установят в залинейной части города. Точечно они появятся в Серебрянке и Жиляковке. Также решен вопрос поставки в Ишим мусоровозов с задней загрузкой, сообщает пресс-служба городской администрации.

На совещании с региональным оператором и руководителями городских коммунальных служб глава Ишима Федор Шишкин поручил подготовить адресные планы для размещения контейнеров, скорректировать графики их очистки. А также потребовал от муниципальной инспекции более жесткой работы по привлечению к административной ответственности лиц, занимающихся вывозом мусора и очисткой контейнерных площадок.

"Мусорная реформа реализуется уже три месяца. При этом остается ряд нерешенных вопросов и недочетов, которые необходимо исправлять в кратчайшие сроки. Участникам процесса по сбору, вывозу и транспортировке ТКО нужно находить компромиссные решения для того, чтобы в городе было чисто", - подчеркнул Федор Шишкин.

Он добавил, что в департамент недропользования и экологии Тюменской области направлена заявка на выделение финансовых средств для строительства 258 современных контейнерных площадок. При наличии финансирования работы по их оборудованию начнутся летом.

От лица регоператора транспортировку ТКО осуществляет ООО "Сибсервис". По вопросам вывоза твердых коммунальных ишимцы могут обращаться в ишимское управление регионального оператора. Контактный телефон 8-982-900-16-22.

Соб. инф.