На труднодоступных территориях Тюменской области будут копить мусор

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Принцип накопления при сборе мусора будет действовать на время паводка, когда населенные пункты отрезаны от автодорожного сообщения, в Вагайском, Тобольском и других труднодоступных районах Тюменской области.

В период паводка примерно в 20 населенных пунктах региона дороги размывает так, что невозможно пройти транспорту. Как вывезут мусор из труднодоступных территорий, предусмотрели в департаменте недропользования и экологии.

"В этих населенных пунктах нужен другой способ сбора и накопления мусора. У нас будут площадки, на которых установят специальные контейнеры. Мусор будет накапливаться и уплотняться в то время, когда невозможно попасть на территорию", – сказала директор областного департамента недропользования и экологии Жанна Злобина.

Она пояснила, что российское законодательство разрешает копить мусор на площадках в течение 11 месяцев. После паводка твердые коммунальные отходы поступят на мусоросортировочные заводы региона.

Этот метод сбора мусора защитит людей от возможных критичных ситуаций. Так, во время паводка в Ишиме и ближайших населенных пунктах в 2016 году ударные силы были брошены на защиту экологии.

"Мусор плыл тогда не только из леса, с несанкционированных свалок. Даже с дворов частных домов, там, где люди просто складировали отходы и пока не вывозили. Это был форс-мажор – природная стихия. Ее невозможно предсказать. В таких ситуациях никто не считает затрат, потому что потери могут быть колоссальными. Нам нужно было не допустить того, чтобы отходы попали в реку, ведь это привело бы к заражению – к эпидемии", – подчеркнула Жанна Злобина.

Ирина Ромашкина