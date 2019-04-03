Благосостояние региона влияет на морфологический состав мусора, выяснили специалисты

| Фото: teo.ecotko.ru | Фото: teo.ecotko.ru

Число фракций мусора зависит от уровня комфорта жизни в регионе. К этому выводу пришли представители из Мордовии во время своего визита на Тюменский мусоросортировочный завод.

В Тюменскую область для обмена опытом приезжают коллеги из других регионов. Директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина рассказала, что зимой 2019 года в Тюмень приезжали представители Мордовии.

"Они обратили внимание, что твердые коммунальные отходы Тюменской области сильно отличаются по количеству и составу с теми, что образуются в Мордовии. Это зависит от достатка людей, от того, насколько люди готовы покупать продукты в упаковке. Даже упаковка в регионах разная. Многие сами для себя определяют: покупают в пластиковой таре, бумажной, в пленке и так далее", – пояснила она.

Так, в стране насчитывается больше 20 видов пластика. В век технологий его с каждым годом появляется все больше. То же самое можно сказать о пленке: "Есть пленка пищевая, непищевая, стрейч – уже три вида. Зачем вообще использовать пленку, если можно купить контейнер и использовать его постоянно? А можно завернуть в бумагу…", – предположила Жанна Злобина.

Морфологический состав мусора определяют современники. Свидетельство тому – свалка твердых бытовых отходов у деревни Посохова. Он был открыт в 1968-2011 гг. Пик эксплуатации пришелся на 1970-1980-е годы. Морфологический состав отходов отличается кардинально от того мусора, который сегодня находится на городском полигоне по Велижанскому тракту, подчеркнула Жанна Злобина. Она напомнила, что посоховскую свалку начнут рекультивировать в 2019 году, проект проходит экспертизу.

Ирина Ромашкина