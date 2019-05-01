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Тюменские школьницы могут прийти на выпускной в платьях из мусора

Общество, 17:16 27 мая 2019

teo.ecotko.ru

Новый экологический флэшмоб "Waste and Beauty" стартовал в России. Выпускницам предлагают смастерить праздничную одежду из мусора.

Акция запущена в поддержку мусорной реформы, рассказал руководитель "Чистой страны" Руслан Губайдуллин.

"Сейчас многие девушки готовят к выпускному балу сразу несколько нарядов. Мы предлагаем одно из них сделать креативным. Таким образом хотим привлечь внимание к проблеме увеличения мусора, которого только в нашей стране образуется около 70 млн тонн в год", - пояснил он.

Для участия во флэшмобе, необходимо сшить платье из вторсырья: пластика, полиэтилена, бумаги, сфотографироваться и выставить снимок в Instagram с хэштегами #экоплатье и #waste&beauty. Также необходимо направить заявку на электронную почту, в которой указать личные данные.

Среди участниц флэшмоба разыграют путевку в один из лучших отелей Сочи. Победительницу определит генератор случайных чисел. Кроме того, ее фотографию разместят на обложке июльского выпуска журнала "RRR".

Фотографии принимаются с 1 июня по 1 июля. Подведение итогов состоится 7 июля.

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# выпускной , мусорная реформа

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