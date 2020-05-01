Студенты ТюмГУ презентовали результаты стажировок центре "ТехноСпарк"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Состоялась презентация результатов стажировок студентов ТюмГУ в нанотехнологическом центре "ТехноСпарк". Свои работы представили Глеб Дорогов, Любомир Бандуровский и Сергей Сирин – студенты, которые весной 2019 года принимавшие участие в деловой игре "Построй компанию. Продай компанию", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По результатам соревнования они получили возможность пройти годовую предпринимательскую стажировку в компании "ТехноСпарк". В течение 2019–2020 учебного года студенты учились в университете дистанционно, жили в Троицке и работали в хай-тек стартапах ТехноСпарка на должности "младший венчурный строитель".

Так, Глеб Дорогов проходил стажировку в контрактной дрожжевой лаборатории Beer genomics. Бизнес-гипотеза компании заключалась в следующем: необходимо было наладить продажу генетических сервисов, включающих ПЦР-анализ и NGS-анализ для эпидемиологического контроля производства и продукции на крафтовых пивоварнях.

За период стажировки Глеб под руководством наставников разработал первичную визуальную модель и прототип микробиологического экспресс-теста, провел переговоры по разработке формулы питательной среды для микробиологических экспресс-тестов, сделал свой вклад в налаживание контрактного выращивания дрожжей для крафтовых пивоварен.

Проект "Стартапдиплом" будет продолжен в 2020–2021 учебном году. Студенты вновь смогут принять участие в предпринимательской игре и пройти отбор на стажировку в компании "ТехноСпарк", отметили в ТюмГУ.