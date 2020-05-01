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Голышмановские аграрии завершают яровой сев

Экономика, 13:34 28 мая 2020

Голышманово: телевидение и радио во "ВКонтакте" | Фото: Голышманово: телевидение и радио во "ВКонтакте"

Более 65 тыс. га засеяли аграрии в Голышмановском городском округе, что составило 83 % от плана. Площади под яровой сев в 2020 году увеличились на 4 тыс. га, сообщает группа Голышманово: телевидение и радио.

12 хозяйств из 32 закончили посевную, еще четыре в процессе завершения. В их числе сельскохозяйственное предприятие "Голышмановское". Его посевные площади составляют свыше 18 тыс. га. Хозяйство в полном объеме выполнило план по посеву ячменя и гороха, осталось засеять менее 100 га пшеницы.

По данным окружного управления АПК, темпы посевной кампании выше прошлогодних.

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# Голышмановский городской округ , посевная кампания

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