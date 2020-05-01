Максим Афанасьев проехался на велосипеде по проблемным местам Тобольска

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Проблемы избирательного округа №18 в Тобольске обсудили глава города Максим Афанасьев и депутат гордумы Александр Макаров в ходе объезда на велосипедах, сообщает городская дума.

По инициативе градоначальника, они объехали территорию, чтобы лучше изучить округ и пообщаться с жителями. Стартовал объезд с улицы Радищева, продолжился по всей улице Знаменского и закончился у областной больницы №3 в 3б мкр. Александр Макаров показал главе города проблемные участки: дворы домов №75 и №60 по ул. Знаменского, огромную лужу возле дома №38 в 4 мкр, неухоженные дворы домов за территорией магазина "Ветеран".

В ходе поездки определили варианты для размещения современных детских площадок. Посмотрели статус работ по благоустройству территории дома 10а в 3б мкр. Изучили расположение пролеска у больницы, где горожане просят организовать парковую зону.

"Глава города тут же фотографировал проблемные участки и отсылал своим помощникам для оперативной проработки. Такое внимание дорогого стоит", - отметил Александр Макаров.

Депутат рассказал главе и о выполненных наказах, включая подключение линии наружного освещения, ведущей к моргу, а также работы по благоустройству территорий в микрорайонах.

"Подобный рабочий объезд – это хорошее знакомство с проблемами округа депутата Макарова. Вижу, как его узнают люди, здороваются. Не стыдно ответить по тем наказам, которые выполнены. Зафиксировали ряд позиций, которые будут решены в этом году – это и водоотвод в 4 мкр, и тротуар у магазина "Ветеран", и ряд других моментов. Определили приоритеты по наказам избирателей на 2021 год. Поэтому есть куда стремиться, будем работать сообща", - подчеркнул Максим Афанасьев.