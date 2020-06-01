Образовательные онлайн-программы для школьников региона стартуют с 1 июня

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

О старте первого блока интенсивных профильных образовательных программ по математике, физике и литературе с 1 июня сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Образовательные проекты в цифровой среде региональный центр "Новое поколение" при поддержке ТюмГУ реализует с 2020 года. Такие форматы работы позволяют вовлечь в процесс большое количество участников и стереть границы между регионами. Среди реализованных программ - учебно-научная школа "Друзья в онлайн", "Друзья в онлайн. Выходные" и "Друзья в онлайн. Творчество".

При создании новых образовательных программ организаторы уделили особое внимание удобству и безопасности участников во время работы в сети. Обучение будет проходить на официальном портале в личном кабинете. Благодаря этому любой учащийся может присоединиться к занятиям, получить логичные объяснения по сложным или западающим темам, открыть новое в школьных предметах, попробовать себя в решении олимпиадных заданий при поддержке открытого к диалогу преподавателя. В процессе обучения запланированы видеоконференции и научно-популярные лекции, самостоятельное выполнение задач с возможностью получения обратной связи.

Программы физико-математического профиля "Элементы геометрии: вписанная, описанная и вневписанная окружность" и "Механика" разработаны при участии "Школы одаренных ТюмГУ". Руководителями программ стали преподаватели школы, имеющие большой опыт работы с талантливыми учащимися и их подготовки к статусным интеллектуальным соревнованиям.

Участники образовательной программы "Теория литературы: терминологический минимум" получат знания от преподавателя, в прошлом победителя Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и дважды 100-балльницы по литературе.

Программы запускаются каждый месяц. Тематика и расписание онлайн-занятий, ссылка на регистрацию на официальной странице регионального центра "Новое поколение" в ВКонтакте.

Участие бесплатное.

Школьники, прошедшие обучение по образовательным программам, будут внесены в базу школьников регионального центра, а также получат сертификаты участника и бонусные баллы на карту индивидуального развития REAL TALK, которые в дальнейшем можно будет обменять на подарки в онлайн-магазине или дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет.