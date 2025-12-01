Активисты тюменской ассоциации чувашей передали автомобиль "Соболь" на СВО

| Фото: Ассоциация чувашей «Таван» | Фото: Ассоциация чувашей «Таван»

Автомобиль "Соболь" передала бойцам в зону спецоперации участница ансамбля чувашской песни "Таван" Нина Бурик. Вместе с автомобилем тюменские чуваши отправили гуманитарный груз, сообщили в инфоцентре регионального правительства.

По словам президента ассоциации чувашей "Таван" Любови Павловой, участницы ансамбля также связали для бойцов одежду, изготовили окопные свечи.

"Мы взаимодействуем по организации помощи в зону СВО с Союзом военных инженеров. Сейчас собирается к отправке груз к Новому году. В него вошли письма, одежда, окопные свечи, маскировочные сети", - рассказала она.

| Фото: Ассоциация чувашей «Таван» | Фото: Ассоциация чувашей «Таван»

После проведения технического обслуживания Союз военных инженеров под руководством Николая Герасимова передаст автомобиль для отправки в зону СВО.