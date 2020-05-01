Тюменка не оплатила более двухсот штрафов за нарушения правил дорожного движения
208 штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму более 180 тыс. рублей накопила тюменка за год, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
60-летнюю женщину за рулем Mercedes инспекторы полка ДПС остановили на объездной дороге в районе аэропорта Рощино.
Все нарушения водительницы зафиксированы камерами по всей стране, в том числе 201 факт превышения скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, два выезда за стоп-линию и четыре случая движения по полосе для маршрутного транспорта.
Собственница автомобиля отказалась пояснить, кто нарушал правила на этом автомобиле и почему не оплачены штрафы. Только после вмешательства судебных приставов штрафы были оплачены в течение часа.