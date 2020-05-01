  • 29 мая 202029.05.2020пятница
  • USD71,1012
    EUR78,2611
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменка не оплатила более двухсот штрафов за нарушения правил дорожного движения

Происшествия, 20:12 29 мая 2020

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

208 штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму более 180 тыс. рублей накопила тюменка за год, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

60-летнюю женщину за рулем Mercedes инспекторы полка ДПС остановили на объездной дороге в районе аэропорта Рощино.

Все нарушения водительницы зафиксированы камерами по всей стране, в том числе 201 факт превышения скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, два выезда за стоп-линию и четыре случая движения по полосе для маршрутного транспорта.

Собственница автомобиля отказалась пояснить, кто нарушал правила на этом автомобиле и почему не оплачены штрафы. Только после вмешательства судебных приставов штрафы были оплачены в течение часа.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция , судебные приставы , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:12 29.05.2020Тюменка не оплатила более двухсот штрафов за нарушения правил дорожного движения
19:50 29.05.2020В Тюмени уральца осудили за поддельные заграничные водительские права
18:18 29.05.2020Пожар локализован в тюменском бизнес-центре "Парус"
17:42 29.05.2020Двести человек эвакуировали из горящего "Паруса" в Тюмени