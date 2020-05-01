Тюменка не оплатила более двухсот штрафов за нарушения правил дорожного движения

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

208 штрафов за нарушения правил дорожного движения на сумму более 180 тыс. рублей накопила тюменка за год, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

60-летнюю женщину за рулем Mercedes инспекторы полка ДПС остановили на объездной дороге в районе аэропорта Рощино.

Все нарушения водительницы зафиксированы камерами по всей стране, в том числе 201 факт превышения скорости, проезд перекрестка на красный сигнал светофора, два выезда за стоп-линию и четыре случая движения по полосе для маршрутного транспорта.

Собственница автомобиля отказалась пояснить, кто нарушал правила на этом автомобиле и почему не оплачены штрафы. Только после вмешательства судебных приставов штрафы были оплачены в течение часа.