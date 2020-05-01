Тюменцам разрешается посещать леса с 30 мая

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Ослабление ограничений на посещение лесов в Тюменской области вступает в силу 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента лесного комплекса со ссылкой на постановление правительства Тюменской области о введении особого противопожарного режима. Согласно ему, запрет на посещение лесов действует до 29 мая.

При этом особый противопожарный режим продолжает действовать. Гражданам при нахождении в лесу запрещается разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с использованием специальных устройств. Исключение - приготовление и прием пищи в специально отведенных зонах отдыха на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ.

Организациям независимо от организационно-правовой формы запрещается проводить пожароопасные работы, в том числе сельскохозяйственные палы, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, сжигание мусора.

Также нельзя сжигать порубочные остатки за исключением земель лесного фонда, оставлять сухостойные деревья и кустарники в границах полос отвода и придорожных полосах автодорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Федеральный государственный пожарный надзор департамента лесного комплекса продолжает следить за соблюдением лесного законодательства в усиленном режиме.

Как отметил начальник отдела мониторинга, охраны и защиты лесов департамента Олег Турнаев, в случае повышения на территории Тюменской области класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды до IV класса (высокая пожарная опасность) и выше, ухудшения пожароопасной обстановки, вопрос об установлении запрета на посещение лесов могут возобновить.