Тюменскую семью с десятью детьми президент наградил орденом

| Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России»

Многодетную семью Кириченко из п. Винзили наградили орденом "Родительская слава" по указу президента Владимира Путина, сообщает Тюменское региональное отделение "Единой России".

Светлана и Алексей Кириченко – единственная семья из Уральского федерального округа, удостоенная награды. Во время онлайн-беседы с семьями-орденоносцами Владимир Путин заверил, что награды будут вручены в Кремле всем семьям лично, когда закончится пандемия.

"Это произойдет, разумеется, когда все вынужденные ограничения, связанные с борьбой с эпидемией, будут сняты, и поездка в Москву, культурная программа, которая уже подготовлена специально для вас, станут полностью безопасны, когда будут исключены любые риски для здоровья и детей, и взрослых", – подчеркнул президент.

Кириченко – одна из самых больших семей в Тюменской области. Младшей Еве всего три года, а старшие уже помогают родителям с ведением хозяйства и воспитанием братьев и сестер. Все старшие дети Кириченко играют на музыкальных инструментах: баяне, фортепиано, гитаре. И учат владеть инструментами младших. Есть в семьи и спортсмены: сестры-погодки Диана и Алина с детства занимаются баскетболом, не раз становились победителями и призерами поселкового, районного уровней. Родители в 2016 году были удостоены наград "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".