Тюменских предпринимателей приглашают на онлайн бизнес-миссии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Предприниматели Тюменской области могут принять участие в онлайн бизнес-миссиях, который начнутся с 15 июня, сообщает региональная Торгово-промышленная палата.

Задача торговой палаты - обеспечить знакомство предпринимателей с особенностями региональных рынков и создать условия для заключения взаимовыгодных контрактов в условиях временных ограничений, связанных с распространением в России и мире новой коронавирусной инфекции.

Онлайн бизнес-миссия с предприятиями Самарской области пройдет 15 июня; с предприятиями Рязанской области 16 июня; Приморского края 17 июня; Ленинградской области 23 июня; Алтайского края 25-26 июня; с предприятиями Воронежской области 30 июня; с предприятиями Казахстана весь июнь.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Контактная информация: Сагидуллина Елена Викторовна, +7 (3452) 688-313 (доб. 118); +7 (912) 390-06-65, elena.sagidullina.tpp-to@yandex.ru.