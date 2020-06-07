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Строительство контейнерных площадок идет в Бердюжском районе

Экономика, 09:13 07 июня 2020

ТЭО (архив) | Фото: ТЭО (архив)

Строительство контейнерных площадок началось в Бердюжском районе. Заключено три контракта. Проведены аукционы на их строительство.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил первый заместитель главы Бердюжского района Андрей Никитин.

В 2020 году 61 площадка будет построена в с. Бердюжье. Более 100 – на территории района. В 2019 году удалось обустроить 21 площадку в Бердюжье, отмечает он.

"Завершается строительство площадок в Мелехенском сельском поселении. С 8 июня в Пеганово. К 15 августа комплекс работ должен быть завершен. ООО "Сибсервис" - возчик ТКО – занимается сбором и утилизацией мусора в Бердюжском районе. Все твердые отходы вывозятся на местных лицензированный полигон, занесенный в областную схему обращения с ТКО", - говорит Андрей Никитин.

По его словам, сегодня возчику администрация муниципалитета готова поставить оценку – четыре с плюсом. "Есть небольшие замечания, которые в оперативном порядке решаем с ними по телефону, в группе в Вайбере. Селяне нам присылают фото – просыпанный мусор, переполненные контейнеры – тут же направляем возчикам", - добавляет заместитель главы Бердюжского района Андрей Никитин.

Анжела Лебедева

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# Бердюжский район , контейнерные площадки , мусор

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