Водитель Subaru Forester погиб на тюменской трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Subaru Forester не выжил в результате ДТП на региональной автодороге Ялуторовск — Ярково 8 июня.

Авария произошла в 18 часов 35 минут на 79-м км пути. Водитель автомобиля Subaru Forester 1980 года рождения, ехавший из Челябинска в сторону Тобольска, съехал с дороги и опрокинулся.

"По предварительной информации, он скончался в автомобиле скорой помощи", — рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова