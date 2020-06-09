  • 9 июня 20209.06.2020вторник
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Водитель Subaru Forester погиб на тюменской трассе

Происшествия, 12:30 09 июня 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Водитель автомобиля Subaru Forester не выжил в результате ДТП на региональной автодороге Ялуторовск — Ярково 8 июня.

Авария произошла в 18 часов 35 минут на 79-м км пути. Водитель автомобиля Subaru Forester 1980 года рождения, ехавший из Челябинска в сторону Тобольска, съехал с дороги и опрокинулся.

"По предварительной информации, он скончался в автомобиле скорой помощи", — рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДТП , скорая помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 09.06.2020Водитель Subaru Forester погиб на тюменской трассе
11:46 09.06.2020Женщина и двое детей пострадали в ДТП в Тюмени
11:24 09.06.2020Тюменские пожарные трижды выезжали на тушение тополиного пуха
10:51 09.06.2020В Мегионе незаконно ввели в эксплуатацию жилые дома