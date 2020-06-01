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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Региональный Роспотребнадзор проведет для предпринимателей онлайн-семинар

Общество, 11:38 10 июня 2020

www.mos.ru

Онлайн-семинар для предпринимателей Тюменской области по работе в условиях поэтапного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, проведет региональное управление Роспотребнадзора.

Семинар пройдет 18 июня, начало в 10 часов.

Мероприятие пройдет при содействии уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисы Невидайло. В качестве спикеров выступят руководитель Управления Галина Шарухо, начальники отдела санитарного и эпидемиологического надзора Управления Надежда Токарева и Александр Летюшев.

В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы заболеваемости населения региона новой коронавирусной инфекцией и мер, принимаемых для перехода к III этапу снятия ограничений. Специалисты Управления проведут обзор рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания и торговли в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19, типовых нарушений, выявляемых при проведении обследований, расскажут об административной ответственности за невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период режима повышенной готовности.

Ссылка на участие в трансляции здесь.

Свои вопросы по теме семинара можно задать до 15 июня, перейдя по ссылке.

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# предприниматели , Роспотребнадзор , семинар

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