Ялуторовчанин лишился денег при покупке шин

| Фото: ГИБДД | Фото: ГИБДД

13 тыс. рублей лишился 32-летний житель Ялуторовска из-за действий мошенников при покупке шин, сообщает управление МВД по Тюменской области.

Выбрав нужный товар в интернет-магазине, мужчина оформил заявку на сайте. Затем ему позвонил неизвестный, представился менеджером и обсудил условия покупки. Затем ялуторовчанину на электронную почту поступил номер расчетного счета, на который он перевел необходимую сумму, оплатив также доставку товара. В оговоренный срок шины покупатель не получил. Попытки связаться с менеджером оказались безуспешны, перестал работать и сайт магазина.

Сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Ялуторовский", куда обратился пострадавший, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса России "Мошенничество". Санкция подразумевает лишение свободы на срок до двух лет.

Чтобы обезопасить себя от мошенников, полицейские советуют проявлять бдительность. Злоумышленники создают сайты-клоны онлайн-магазинов и обманывают доверчивых граждан. Производить оплату за товар следует по возможности только при его получении.