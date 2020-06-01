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В Тюмени появится памятник подвигу русской деревни

Общество, 21:52 11 июня 2020

duma.tyumen-city.ru

Памятник деревне и ее жителям за вклад в Победу в Великой Отечественной войне будет установлен на въезде в город со стороны аэропорта Рощино на территории агротехнологического института аграрного университета Северного Зауралья. Вокруг сооружаемого мемориала сейчас ведется благоустройство и озеленение. Представители правительства Тюменской области, областной и городской дум, сотрудники университета и питомника "Плодовое" высадили на территории более сотни деревьев и кустарников.

"Это элемент общего участия в большом деле сохранения памяти о великом подвиге селян в годы Великой Отечественной войны. Многие предприятия АПК и жители региона вкладывают свои средства в создание мемориала. Хочу сказать огромное спасибо каждому", – отмечает депутат Тюменской гордумы Елена Бойко.

Идея установки памятника принадлежит Союзу землячеств Тюменской области и Тюменскому областному благотворительному фонду имени Поликарпа Прокопьева. При поддержке правительства Тюменской области, Тюменской облдумы и администрации города Тюмени, а также благодаря усилиям многих людей стало возможным реализовать идею заслуженных ветеранов, в частности, Николая Ивановича Ренева.

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# гордума

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