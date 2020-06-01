Более 24 тысяч вакансий открыто в Тюменской области

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 24 тыс. вакансий открыто в органах службы занятости населения Тюменской области. Работодателей приглашают к сотрудничеству.

Жители могут подыскать подходящий вариант на интерактивном сайте департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Сейчас свободно 1 тыс. 785 вакантных мест для рабочих по благоустройству (зарплата от 7 до 24 тыс. 670 рублей), для 1 тыс. 200 водителей (от 13 тыс. 590 до 100 тыс. рублей), для 592 охранников (от 12 тыс. 200 до 70 тыс. рублей) и другие вакансии.

Работодателям, которым требуются сотрудники, дают рекомендации, как правильно заполнить вакансию. В первую очередь нужно написать название профессии, должности. Маленькая зарплата или большой диапазон в заработке могут отпугнуть соискателей. Описание вакансии должно быть простым и конкретным, а требования к кандидату — не завышенными. Соискателям должно быть понятно из текста, что им предлагают и чего ждут от них. Лучше всего посмотреть на вакансию глазами соискателей и оценить ее на предмет важности той или иной информации, формулировок, противоречий, сообщает "Вслух.ру".