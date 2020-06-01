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В Ялуторовске обсудят популярные интернет-мемы

Общество, 16:15 17 июня 2020

ИА Тюменская линия

Интернет-мемы как часть сетевого фольклора рассмотрят в прямом эфире в культурном центре "Арт-Вояж" в Ялуторовске 17 июня.

Режиссер-постановщик центра Юрий Зуйков приглашает обсудить спонтанную популярность современных мемов, их разновидности и комический эффект. Вместе со зрителями он разберет самые интересные примеры в интерактивном формате.

Трансляция пройдет в группах "Арт-Вояжа" во Вконтакте, Одноклассниках и странице в Инстаграме. Начало в 18 часов.

Напомним, понятие мема вошло в употребление в первом десятилетии XXI века. Это юмористические высказывания, изображения или видео, которые быстро распространяются в сети.

Евгения Шевцова

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# Арт-Вояж , прямой эфир

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