В Ялуторовске обсудят популярные интернет-мемы

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Интернет-мемы как часть сетевого фольклора рассмотрят в прямом эфире в культурном центре "Арт-Вояж" в Ялуторовске 17 июня.

Режиссер-постановщик центра Юрий Зуйков приглашает обсудить спонтанную популярность современных мемов, их разновидности и комический эффект. Вместе со зрителями он разберет самые интересные примеры в интерактивном формате.

Трансляция пройдет в группах "Арт-Вояжа" во Вконтакте, Одноклассниках и странице в Инстаграме. Начало в 18 часов.

Напомним, понятие мема вошло в употребление в первом десятилетии XXI века. Это юмористические высказывания, изображения или видео, которые быстро распространяются в сети.

Евгения Шевцова