Абитуриенты могут подать документы в вузы до сдачи ЕГЭ в 2020 году

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Абитуриенты смогут подать заявления в вузы до сдачи ЕГЭ - такова главная особенность приемной кампании 2020 года. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, сообщает министерство.

С 20 июня у выпускников школ есть возможность отправить необходимый пакет документов в выбранные университеты без результатов Единого государственного экзамена. Как только будут известны, а затем и внесены в базу результаты сдачи ЕГЭ, приемная комиссия распределит студентов в рейтинге и опубликует итоговые списки поступивших. Последний день приема документов – 18 августа.

В 2020 году подавать документы в вузы абитуриенты будут преимущественно дистанционно. Сделать это можно несколькими способами. Через собственную электронную информационную систему вуза; с использованием сервиса "Поступление в вуз онлайн" через портал Госуслуг; через операторов почтовой связи общего пользования.

Высшее учебное заведение вправе принимать документы, а также проводить вступительные испытания и рассматривать апелляции у поступающих лично, если это не противоречит законодательным актам того субъекта, где находится университет, и общей санитарно-эпидемиологической обстановке. Ответственность за обеспечение безопасных условий для поступающих и сотрудников организации несет руководитель вуза. Узнать о том, когда будут проводиться вступительные испытания, абитуриент сможет на официальном сайте университета не позднее 15 июля 2020 года.

Согласно утвержденным особенностям приема студентов в вузы списки поступающих должны быть размещены на официальном сайте учебного заведения 19 августа, приказы о зачислении абитуриентов на основные конкурсные места опубликованы 26 августа. Не позднее 15 сентября 2020 года университет должен опубликовать объявление о дополнительном приеме по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной формам обучения.