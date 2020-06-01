  • 19 июня 202019.06.2020пятница
  • USD69,6180
    EUR78,2924
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени на одну ночь перекроют участок улицы Мельникайте

Общество, 19:49 19 июня 2020

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участок ул. Мельникайте в Тюмени временно закроют для транспорта в ночь с 20 на 21 июня. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение транспорта будет прекращено с 23 часов 30 минут 20 июня до 5 часов 30 минут 21 июня на участке от ул. Гнаровской до 30 лет Победы. Такое решение принято в связи с реконструкцией транспортной развязки на разных уровнях на пересечении с железнодорожными путями по ул. Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты. Схемы объезда по улицам Гнаровской, Малыгина и 30 лет Победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения , развязки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 19.06.2020В Тюменской области на голосование зарегистрировались более шести тысяч наблюдателей
19:49 19.06.2020В Тюмени на одну ночь перекроют участок улицы Мельникайте
19:38 19.06.2020АО "Транснефть – Сибирь" отмечено благодарностью МЧС России
19:16 19.06.2020Минута молчания 22 июня в Тюмени пройдет онлайн