В Тюмени на одну ночь перекроют участок улицы Мельникайте

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Участок ул. Мельникайте в Тюмени временно закроют для транспорта в ночь с 20 на 21 июня. Ограничение связано с реконструкцией транспортной развязки, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Движение транспорта будет прекращено с 23 часов 30 минут 20 июня до 5 часов 30 минут 21 июня на участке от ул. Гнаровской до 30 лет Победы. Такое решение принято в связи с реконструкцией транспортной развязки на разных уровнях на пересечении с железнодорожными путями по ул. Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты. Схемы объезда по улицам Гнаровской, Малыгина и 30 лет Победы.