Лучшие семьи Тюмени и Тюменского района получили награды

| Фото: news-semya72.ru | Фото: news-semya72.ru

Торжественное награждение победителей регионального и муниципального этапов Всероссийского конкурса "Семья года" состоялось в Тюмени. Участниками торжественного мероприятия стали семьи из Тюмени и Тюменского района.

Как рассказали ИА "Тюменская линия" в региональном центре "Семья", победителей из других городов и муниципальных районов наградят в течение месяца.

По словам заведующей агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра "Семья" Евгении Мунаевой, в 2020 году семьи, несмотря на все сложности, активно участвовали в конкурсе, было подано 45 заявок со всех территорий Тюменской области.

"Конкурсные материалы семей, занявших первые места в каждой из номинаций, направлены в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для рассмотрения комиссией и участия во Всероссийском этапе конкурса. Надеемся, что в этом году наши семьи снова войдут в число лидеров", - рассказала она.

Итоги конкурса будут подведены осенью. Лучшие семьи со всей страны будут приглашены в Москву на церемонию награждения, а также впишут свои имена и истории в Национальную книгу-летопись.

Любовь Голышева