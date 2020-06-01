Вебинар "ИТ-акселератор за 1,5 часа" пройдет в "Точке кипения"

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области (архив) | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области (архив)

Вебинар "ИТ-акселератор за 1,5 часа" начнется 30 июня в 19 часов, сообщает "Точка кипения — Тюмень", сообщают организаторы.

Перед пользователями выступит экс-директор бизнес-инкубатора Московского физико-технического института, эксперт Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС, создатель преакселератора "Цифрового прорыва", первого всероссийского конкурса проектов на блокчейне и самого большого демо-дня акселератора в России Александр Белов.

На вебинаре разберут основные принципы предпринимательского подхода при создании стартапа, менеджмента своего проекта, привлечения инвестиций. Слушателям расскажут о частых ошибках и некоторых лайфхаков. После лекции спикер ответит на вопросы.

Вебинар пройдет на платформе Zoom. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.