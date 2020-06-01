Водитель "Лады" погиб в Вагайском районе
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Перевернутый автомобиль Lada Priora и погибшего водителя под ним обнаружили жители с. Вагай на ул. Энергетиков 30 июня.
"По предварительным данным, 29-летний житель деревни Акчурка Вагайского района скончался в результате опрокидывания автомобиля, выпав из салона машины. По свидетельству родственников погибшего молодого человека, несколько дней назад он вернулся с работы вахтовым методом. Вчера вечером уехал от них из села Вагай, был трезвым", - рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Ранее автомобилист не задерживался за рулем в состоянии опьянения. В салоне машины обнаружены бутылки с алкоголем.
Обстоятельства трагедии выясняются.