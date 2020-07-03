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ЕГЭ в Тобольском районе сдадут 52 выпускника

Общество, 13:52 03 июля 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

52 выпускника из 112 намерены сдавать Единый госэкзамен в Тобольском районе, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Особенно популярен у школьников района русский язык, его будут сдавать 50 человек. 30 ребят выбрали профильную математику и обществознание, 14 – физику, 9 – биологию.

Для проведения организован один пункт, он разместился в школе поселка Прииртышского. Пункт для проведения единого госэкзамена на базе школы в поселке Прииртышский. Все профилактические меры против распространения короавирусной инфекции для страта экзаменационной кампании уже проведены. В аудиториях и коридорах установлены обеззараживатели воздуха и санитайзеры, парты расставлены с учетом социальной дистанции. Перед каждым экзаменом будет проводиться уборка помещений, на входе участникам и организаторам измерят температуру. В экзаменационном пункте будут дежурить медицинские работники и сотрудники полиции. Общественные наблюдатели проследят за порядком дистанционно.

Напомним, основной этап сдачи ЕГЭ начнется 3 июля и продлится до 23 июля. Для тех, кто в это время по уважительным причинам не сможет сдать экзамены, в августе запланирован дополнительный этап.

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# выпускники , ЕГЭ , коронавирус , профилактика , Тобольский район

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