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Туры в Крым и Краснодарский край пользуются популярностью у тюменцев

Общество, 14:34 04 июля 2020

rk.gov.ru/ | Фото: rk.gov.ru/

Тюменцы стали активнее покупать туры на отдых в Крым и Краснодарский край. Об этом рассказала владелица Центра бронирования, председатель комитета по туризму ТРО "ОПОРА РОССИИ" Виктория Голина.

"Во время самоизоляции и закрытия офиса мы работали удаленно, оформляли туры и авиабилеты. С открытием офиса в ТЦ поток увеличился. Работаем с удовольствием и соблюдаем требования Роспотребнадзора", - говорит она.

По словам Виктории Голиной, спрос на туры снизился по сравнению с прошлым годом из-за того, что некоторые регионы нашей страны пока закрыты. Следовательно, экскурсионные туры возможны лишь в некоторые города. Путевки оформляют пенсионеры, студенты, семейные люди, и те, кто желает отдохнуть в одиночку.

С 1 июля в Крыму и Краснодарском крае официально стартовал туристический сезон, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

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