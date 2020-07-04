Сотрудничество Тюменской области с Беларусью продолжится

| Фото: Валерия Бычкова | Фото: Валерия Бычкова

Тюменская область, с учетом ХМАО, ЯНАО занимает первую позицию по объему товарооборота с Республикой Беларусь. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Вадим Закревский в ходе онлайн-заседания.

Он также сообщил о готовности обеспечить потребности Тюменской области в грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной технике, остановился на возможности наращивания поставок в регион пассажирского транспорта с учетом финансовых программ кредитования и поддержки экспорта, которые есть как в Беларуси, так и в России.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов отметил удачные шаги в развитии сотрудничества: активизировано взаимодействие в области добычи и переработки торфа, заключены соглашения в сфере недропользования, туризма, АПК, а на базе государственного аграрного университета Северного Зауралья открыт постоянно действующий учебно-практический класс сельскохозяйственной техники "МТЗ".

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев обратил внимание на возможность создания в регионе сборочного производства спецтехники с использованием базовых компонентов белорусских предприятий, а также организации совместного предприятия в сфере легкой промышленности. Кроме того, он говорил и о проработке вариантов взаимодействия сторон в сфере IT-технологий.

Сотрудничество Тюменской области с Республикой Беларусь продолжает развитие в рамках реализации национального проекта РФ "Международная кооперация и экспорт", сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.