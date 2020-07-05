Треть российских туристов отложили деньги на отдых за границей, показал опрос

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

33% россиян, несмотря на то, что границы пока закрыты, отложили деньги на будущее путешествие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос OneTwoTrip.

Эксперты компании провели исследование в социальных сетях, в нем приняли участие 1 тыс. 706 человек. Они рассказали, готовятся ли к поездкам за рубеж и как именно.

31% респондентов составили списки стран, городов и достопримечательностей, которые хотят обязательно посетить. Многие начали готовиться к заграничному отпуску более предметно. Почти половина опрошенных, или 48 %, рассказали, что мониторят цены на билеты. А 29% смотрят отели за границей, выбирая наиболее интересные и подходящие места размещения.

По аналитическим данным компании, особую заинтересованность клиенты проявляют к рейсам из Москвы в Ташкент, Душанбе, Ош, Манас, Ереван, Худжанд, Баку, Стамбул, Минск и Самарканд.

Что касается внутреннего туризма, то постепенное снятие ограничительных мер приводит к тому, что путешественники все больше начинают интересоваться поездками по стране. Топ направлений: из Москвы в Сочи, Симферополь, Махачкалу, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар и Минеральные Воды, из Махачкалы и Сочи в Москву и из Санкт-Петербурга в Сочи. Самые популярные города, в которых люди ищут варианты проживания, - Сочи, Адлер, Санкт-Петербург, Москва, Анапа, Геленджик, Ялта, Казань, Калининград, Лазаревское.