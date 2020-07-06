Тюменские отряды мэра приступили к работе

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

21-й трудовой сезон "Отрядов мэра" открыл глава Тюмени Руслан Кухарук. Церемония прошла в онлайн-формате. Глава города по интернету приветствовал ребят из 30 бригад, заступившим на трудовую смену, и призвал их соблюдать меры безопасности, сообщает администрация Тюмени.

"Сложности, с которыми мы сталкиваемся, только закаляют нас и делают сильнее, - сказал он. - Мы готовы отвечать на любые вызовы. Конечно, нужно помнить о правилах безопасности и строго выполнять предписания Роспотребнадзора. Принимаемые меры ограничения направлены на то, чтобы снизить распространение заболевания, если их соблюдать, то мы быстрее вернемся к привычной жизни.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

В этом году ряды "муравьев" пополнят еще 4,5 тыс. человек. По мнению Руслана Кухарука, отряды мэра – это не только трудовая школа для подростков, ставшая ориентиром в выборе будущей профессии, но и школа жизни, где можно проверить свои навыки работы в команде, принятия и выработки различных решений.

"Уверен, многие участники программы с гордостью говорят о работе в "Отрядах мэра", о своем вкладе в развитие города и его благоустройство", – подчеркнул глава Тюмени.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Больше всего рабочих мест предусмотрено на свежем воздухе. Многочисленные помощники инструкторов по спорту вышли на подготовку и обследование спортивных площадок. Увеличилось число участников проекта "Детский дорожный дозор" – юных помощников инспекторов дорожного движения. Помощники по благоустройству готовы украшать родной город, а детское экскурсионное бюро "Любимый город" начинает подготовку онлайн-экскурсий по окрестностям Тюмени. Эта работа поможет на новом уровне провести мероприятия в рамках Года памяти и славы.

| Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Традиционно клятву верности "Отрядам" принял талисман проекта – трудолюбивый Муравей. Он тоже был на прямой связи.

После завершения церемонии открытия глава Тюмени поблагодарил ребят, которые вели подготовку и трансляцию, за профессиональный подход к ответственному мероприятию.