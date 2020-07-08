Выпускники Тобольского индустриального института получили дипломы

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

31 выпускник Тобольского индустриального института получил диплом с отличием, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Всего в этом году институт окончили 222 специалиста среднего профессионального образования. Церемония вручения дипломов прошла в необычной обстановке. Группы ребят приходили по графику и вручение проходило в течение всего дня.

Директор Тобольского индустриального института Людмила Останина пожелала выпускникам ставить и добиваться высоких целей.

"Ваше счастье находится в ваших руках, от ваших собственных поступков зависит будущее. Пусть воплотятся в жизнь самые смелые мечты и планы, пусть будущее радует вас новыми идеями, замыслами и достижениями", - подчеркнула Людмила Останина.

Выпускник отделения среднего профессионального образования филиала ТИУ в Тобольске Артур Абтыков выразил желание продолжить обучение в вузе.

"За время учебы мы повзрослели, освоили не только профессию, но и по-новому научились смотреть на жизнь в целом. Я не прощаюсь с нашим институтам, так как принял твердое решение получить высшее образование", – отметил Артур Абтыков.