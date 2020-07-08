Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Ишиме

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малыш двух лет, выпавший из окна второго этажа многоквартирного дома по ул. Республики в Ишиме 6 июля, переведен в палату интенсивной терапии отделения травматологии, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

После падения бригада скорой помощи доставила ребенка в приемное отделение. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости черепа. Сначала пострадавший находился в отделении реанимации, после был переведен в отделение травматологии, находится на самостоятельном дыхании. Состояние было и остается стабильно тяжелым.