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Двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Ишиме

Происшествия, 11:52 08 июля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Малыш двух лет, выпавший из окна второго этажа многоквартирного дома по ул. Республики в Ишиме 6 июля, переведен в палату интенсивной терапии отделения травматологии, сообщает пресс-служба областной больницы № 4.

После падения бригада скорой помощи доставила ребенка в приемное отделение. Врачи диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости черепа. Сначала пострадавший находился в отделении реанимации, после был переведен в отделение травматологии, находится на самостоятельном дыхании. Состояние было и остается стабильно тяжелым.

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# Ишим , областная больница №4 , падение с высоты , ребенок

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