  • 9 июля 20209.07.2020четверг
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовскому хору присвоено звание народного

Общество, 12:46 09 июля 2020

МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Звание "Народный коллектив художественного творчества" присвоено ялуторовскому народному Хору русской песни приказом департамента культуры Тюменской области. Он создан 63 года назад и сегодня активно участвует во всех городских мероприятиях, праздниках, концертах и фестивалях. Имеет награды областных и всероссийских фестивалей, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".

С 1989 года коллективом руководит Нина Игнатченко. В ансамбле 24 участника - люди от 18 до 50 лет, представители разных профессий. Выступления хора всегда пользуется большой популярностью среди горожан, гостей города и туристов.

Каждый новый сезон руководитель формирует и пополняет репертуар. Его основу составляют лирические, плясовые, игровые, хороводные народные песни, песни советских композиторов, казачьи песни, сибирский фольклор. Раз в два года народный хор русской песни дает отчетные концерты с яркими запоминающимися номерами - песнями, танцами и элементами театра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Арт-Вояж , русские народные песни , хор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 09.07.2020Автомобилистка заплатит пострадавшему в ДТП ребенку двести тысяч рублей
13:41 09.07.2020О формировании комфортной городской среды рассказал глава Тобольска
13:30 09.07.2020Среди новых больных COVID-19 в Тюменской области - пятеро детей
13:19 09.07.2020В СПЧ призвали региональные власти проработать вопрос поддержки жертв семейно-бытового насилия