Ялуторовскому хору присвоено звание народного

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Звание "Народный коллектив художественного творчества" присвоено ялуторовскому народному Хору русской песни приказом департамента культуры Тюменской области. Он создан 63 года назад и сегодня активно участвует во всех городских мероприятиях, праздниках, концертах и фестивалях. Имеет награды областных и всероссийских фестивалей, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".

С 1989 года коллективом руководит Нина Игнатченко. В ансамбле 24 участника - люди от 18 до 50 лет, представители разных профессий. Выступления хора всегда пользуется большой популярностью среди горожан, гостей города и туристов.

Каждый новый сезон руководитель формирует и пополняет репертуар. Его основу составляют лирические, плясовые, игровые, хороводные народные песни, песни советских композиторов, казачьи песни, сибирский фольклор. Раз в два года народный хор русской песни дает отчетные концерты с яркими запоминающимися номерами - песнями, танцами и элементами театра.