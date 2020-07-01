Более трехсот тобольских подростков работали в "Отрядах мэра" в июне

| Фото: администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: администрация Тобольска во Вконтакте

333 человека было трудоустроено в "Отряды мэра" в Тобольске в июне, сообщает администрация города.

Всего за летний сезон в "Отряды мэра" трудоустроят более 1 тыс.700 человек. На это из городского бюджета выделено 11 млн 858 тыс. рублей. Для временного трудоустройства привлекается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, а заключение срочного договора с подростками в возрасте 14-15 лет осуществляется при наличии письменного согласия законных представителей.

В рамках программы "Отряды мэра" продолжительность времени выполнения работ для ребят в возрасте от 14 до 15 лет составляет 2,5 часа, в возрасте от 16 до 17 лет – 3,5 часа, в возрасте 18 лет – 4 часа. Подростки и молодежь приступили к работе с 1 июня. Всего на летний период запланировано проведение шести смен в соответствии с графиком.

Работы организованы в основном на открытом в воздухе, с подростками на постоянной основе проводятся беседы о необходимости соблюдения мер безопасности и социальной дистанции. Подростки, точечно работающие по 1-2 человека в помещениях, обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Основные работы проводят бригады "Память" и "Отрада" - ребята приводят в порядок могилы ветеранов, памятные места, обелиски. Бригада "Дозор" фиксирует на фото надписи вандального содержания для передачи в работу бригаде ""Антиграффити". "Эко-десант" по заявкам учреждений социальной сферы приводит в порядок детские площадки внутри дворов, газоны, бордюры микрорайонов. "Антиграффити" и "Косильщики" трудятся по заявкам учреждений соцсферы.

Помимо осуществления трудовой деятельности, бригады "Отрядов мэра" принимают активное участие в различных мероприятиях и экологических акциях. В июне ребята оказали помощь в проведении акции "Чтим и Помним" по высадке цветов, приняли участие в в акции "Вода России" на берегу Иртыша. Стали активными участниками акции "Самоутверждайся не на дороге!", организованной тобольской госавтоинспекцией. Совместно с представителями общественности приняли участие в подготовке и проведении акции "Вихрь цветов".