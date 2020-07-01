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На Земле может сформироваться новый океан

Общество, 17:41 19 июля 2020

ИА Тюменская линия

Ученые предупредили о возможном появлении нового океана.

По расчетам исследователей, примерно через пять-десять миллионов лет в восточной части Африки образуется тектонический разлом, в результате чего континент "расколется" на две части. Этот участок континента находится в регионе Афар в Эфиопии. Он расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году там образовалась трещина, длина которой сейчас составляет около 56 км.

"Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим", — отметил профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

Ученые предполагают, что явление вызвано нарастающим давлением из-за поднимающейся магмы. Сейчас они следят за движением плит с помощью GPS, пишет РИА Новости со ссылкой на NBC News.

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