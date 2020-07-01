Александр Моор: СИБУР – надежный деловой и социальный партнер тюменского региона

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СИБУР – надежный деловой и социальный партнер тюменского региона. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя крупнейшую нефтехимическую компанию России с 25-летним юбилеем.

"Благодаря вводу в строй "ЗапСибНефтехима" наш регион стал лидером среди регионов России по такому важному показателю, как индекс промышленного производства по итогам января-мая 2020 года", - отметил губернатор.

Созданное компанией при активном содействии правительства Тюменской области на Тобольской промышленной площадке предприятие "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс в России, рассчитанный на выпуск 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена в год. Сейчас комплекс выходит на проектную мощность. Его продукция играет важную роль в замещении импорта полимеров. Вклад "ЗапСибНефтехима" в рост несырьевого экспорта России в 2020 году может составить до 20%.

За 25 лет работы СИБУРа компания заняла лидирующие позиции в нефтехимической отрасли России, вышла на экспортный рынок, где успешно конкурирует с ведущими мировыми корпорациями. Это крупнейший налогоплательщик и один из ключевых работодателей Тюменской области.

Кроме того, СИБУР традиционно выступает партнером Тюменской области в реализации социальных проектов, обновлении инфраструктуры и благоустройстве Тобольска. Совместно c региональными и муниципальными органами власти компания принимает активное участие в программах "Тобольск-2020" и "Формула хороших дел", напомнил Александр Моор.

"Умение быть гибкими, не просто идти навстречу новому, не бояться перемен, но и часто самим инициировать и опережать их – отличительная черта нашей компании. Мы постоянно находимся в движении, постоянно меняемся", - отметил генеральный директор "СИБУР Тобольска" и "ЗапСибНефтехима" Игорь Климов.

Глава региона поздравил всех сотрудников СИБУРа с юбилеем компании и пожелал ей дальнейшего процветания.